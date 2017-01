No aguantan a ladrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hartos se dijeron estar los vecinos de las colonias Ley 57 y Jesús García, debido a los robos y asaltos constantes que hay en la colonia, principalmente en casas y comercios, por lo que piden a las autoridades que se comprometan a mantener un Hermosillo seguro.



A través de un reporte ciudadano emitido a Esta Casa Editorial por los mismos vecinos del sector ubicado en las calles Guadalupe Victoria y Calle Trece, se solicitó más presencia policiaca, ya que aseguraron que no aguantan a los ladrones.



"Está lleno de rateros todo este sector, ya no los aguantamos, hay muchos robos, hace como un mes se me metieron a la casa y me robaron pantallas y otras cosas, y lo peor es que ya sabemos quiénes son pero la Policía no hace nada", expresó una vecina con más de 20 años en la colonia.



La reportante platicó que varios vehículos pertenecientes a los maestros de un colegio privado que está por el lugar, han sido violentados para robarles lo que hay en su interior, o los acumuladores de energía.



Por temor a represalias, los reportantes no quisieron proporcionar sus datos personales, ya que manifestaron que son dos grupos de delincuentes lo que operan en la colonia.



"Ahí están los vagos de toda la vida, de hace 20 años, y siguen robando, se meten por los techos, perforan las paredes, son dos bandas de vagos que andan robando, hay unos que les dicen ‘Los Patiño’, hay otros que les dicen ‘Las Termitas’, pero pues todo mundo les tiene miedo, la Policía no hace nada", expresó una comerciante.