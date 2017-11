Evacuan 23 viviendas y una guardería por un incendio en 2 negocios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El incendio de dos comercios ubicados en la colonia Modelo provocó la evacuación de 23 viviendas y una guardería, mismas que se encontraban a los alrededores del siniestro, pero no presentaron daño alguno y no resultaron personas lesionadas.



De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), los hechos se registraron a las 08:26 horas, en una carpintería que se localiza sobre la calle Yáñez, entre Cuarta Privada de Yáñez y Quinta Privada de Yáñez.



Se destacó que el fuego inició en este local, pero las llamas alcanzaron al techo de lámina y se propagaron a un negocio de tapices que se encuentra a un costado por los huecos de ventilación del techo y rápidamente se propagó en toda el área de la bodega debido al material del recubrimiento de lámina.



Gran consternación se presentó entre los vecinos de la Modelo cuando se percataron de que la bodega que estaba a unos cuantos pasos de sus viviendas comenzaba a incendiarse, después de que se escuchara una fuerte explosión.



"Yo me di cuenta porque estaba en la casa y se escuchó cómo una explosión, pero no le tomé importancia y una vecina ya me dijo que se estaba quemando la tapicería, y me tuve que salir de la casa, tengo miedo que se queme mi casita", expresó una de las habitantes de la calle Quinta Privada de Yáñez.



La UMPC detalló que personal de Bomberos de Hermosillo de inmediato comenzaron a combatir el fuego, al mismo tiempo que se evacuaron a catorce casas de la calle Cuarta Privada de Yáñez y a nueve de la calle Quinta Privada de Yáñez.



En la guardería denominada Pasitos Gigantes se desalojaron a ocho niños de entre 1 y 3 años de edad, así como cuatro empleados que atendían a los menores, y no se presentaron complicaciones ni se tampoco se vieron afectados por el incidente.