Observan disminución de robos en el Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Locatarios del Centro de Hermosillo manifestaron que en los últimos meses ha habido una disminución de los robos, debido a que muchos comerciantes han reforzado sus sistemas de seguridad.



Rodolfo Sánchez Campuzano, decano del Centro, mencionó que desde mayo se ha visto una reducción de los robos, además de una disminución de personas en estado de indigencia.



"Yo creo que sí ha disminuido más del 50%, yo calculo que de mayo para acá han disminuido poco a poco, había muchos modos de robo, pero el hormiga era el que más pegaba, ahorita ya no se han visto indigentes", indicó.



Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad mencionaron que han tenido que colocar cámaras de seguridad, reforzar puertas y ventanas, poner el botón de emergencia y hasta reforzar los techos.



"Si los robos han disminuido no es tanto por la presencia policiaca, sino porque los mismos empresarios han puesto cámaras de vigilancia, alarmas y han reforzado los techos", platicó un locatario.



FALTA DENUNCIAR



La presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo, Mirta Alvarado, indicó que el principal problema que han detectado en relación a los robos a comercio, es que los comerciantes no denuncian.



"Necesitamos que la gente denuncie porque si no lo hacen no lo podemos contabilizar, los robos a comercio sí han venido a la baja, en todo Hermosillo tuvimos en marzo 678 robos y en lo que va de agosto han sido 263", comentó.



Desde julio pasado se implementó en la Canaco una Unidad de atención Temprana a Delitos a Comercio, para que los locatarios realicen sus denuncias de manera directa y rápida.



En lo que va de este programa se han recibido 50 denuncias a comercio de todo Hermosillo, cinco casos de abuso de confianza y 20 asesorías para interponer una denuncia por robo.