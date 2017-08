Deja cinco lesionados socavón de 5 metros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres paramédicos, una mujer en labor de parto y su acompañante, resultaron con lesiones aparentemente leves, después de que la ambulancia en la que viajaban cayó a un socavón en reparación de aproximadamente cinco metros de diámetro.



Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas de ayer, sobre el bulevar José A. Healy Noriega y Luz Valencia, frente a la colonia Manantiales, donde se encontraba un tramo en reparación y con señalamientos, según informó la Policía Municipal.



La paciente Alejandra Zulema, de 26 años de edad, con 40 semanas de embarazo estaba ya en labor de parto, y era acompañada por su mamá Rosa Elvia, de 55 años.



En un comunicado que emitió el personal de Cruz Roja Hermosillo, se relató que el operador transitaba en el segundo carril, se Norte a Sur sobre el bulevar José A. Healy y observó un señalamiento preventivo acostado sobre el camellón central y un segundo señalamiento metálico tirado sobre la rúa.



Posteriormente vió un bulto negro el cual intentó esquivar y se fue directo al socavón, no pudiendo reaccionar ya que un tráiler se encontraba detrás de ellos, mismo que derrapó con las maniobras de la ambulancia.



La paciente fue trasladada al Himes por sus familiares en un auto particular para recibir atención médica especializada, donde fue diagnosticada con una contusión en su hombro derecho y logró dar a luz.



La ambulancia no circulaba a una alta velocidad, mientras que en el lugar no había los señalamientos suficientes, además de estar a oscuras, señaló Gustavo Donnadieu Mercer, coordinador local administrativo de Cruz Roja.



Surge socavón



Antes y después de que la ambulancia cayera al socavón, existían los debidos señalamientos de precaución, ya que en el lugar se realizaban labores de reparación, afirmó la directora de Tránsito en Hermosillo.



Janneth Elena Pérez Morales informó a través de un comunicado que horas antes del accidente, personal de Tránsito a su cargo había reportado que en los carriles uno y dos del bulevar José A. Healy Noriega había señalamientos para precaución de los conductores.



Detalló que dichos señalamientos verticales se pudieron apreciar aún después del accidente y las cintas preventivas fueron dañadas pero se sustituyeron de inmediato.



Miguel Ángel Córdova, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, señaló que el incidente fue por la imprudencia del conductor.



"Corroboramos con el parte informativo de tránsito donde hubo una imprudencia de parte del chofer de la ambulancia, tenemos los datos y nosotros como área ejecutora verificamos con la supervisión y efectivamente se encuentran bien acordonadas las obras", dijo.



Miguel Ángel Córdova recalcó que se corroboró mediante fotos que los señalamientos estaban colocados debidamente en el carril cerrado, además del bordo donde inician los trabajos de reparación.



"Tenemos fotos de ayer, de la misma empresa, tenemos fotos de tránsito, donde cumple con lo que se trató, los señalamientos son en el cerrado del carril extremo Poniente de Norte a Sur por Solidaridad y el otro señalado", agregó.



Los trabajos de reparación se realizan desde hace una semana y podría quedar concluido para mediados del próximo mes, detalló.