Aumenta número de incendios en casa habitación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 11% de los servicios atendidos por Bomberos en Hermosillo corresponde a incendios en casas de material y cartón, en comparación al 7% del 2016, informó la Unidad Municipal de Protección Civil



De acuerdo a datos proporcionados por la UMPC (Unidad Municipal de Protección Civil), del 1 de enero al 17 de abril de este año, se prestaron un total de 2 mil 413 servicios, de los cuales casi el 60% corresponden a incendios.



A pesar de la disminución de servicios atendidos por incendios en comparación al año pasado cuando se habían atendido 2 mil 26 siniestros, este año el número de incendios en casa habitación aumentó un 7%.



En lo que va del año en Hermosillo se han registrado 226 incendios en casa de material y 44 en casa de cartón, lo que acumula un total de 270 en comparación a los 253 del 2016 a la misma fecha.



POR FUEGO DIRECTO



Entre las causas principales de los siniestros en casa habitación, Guillermo Moreno Ríos, coordinador de la UMPC, mencionó que casi ocho de cada diez incendios son causados por fuego directo y el 13% por problemas en instalaciones eléctricas.



"El decir fuego directo no quiere decir que alguien haya encendido adrede, pudo haber sido un niño jugando con un cerillo, que no fue causado con dolo, vamos a decirlo así, el 2% es por fuga de gas y el 8.7% sin especificar", detalló.



En el caso de los lesionados, en el 2016 se habían registrado un total de 27 en incendios en general y trece en viviendas, mientras que hasta el 17 de abril de 2017, el total de lesionados es de 14 y sólo nueve en casa de material.



DOS DECESOS



El total de fallecidos disminuyó en este año, ya que de tres fallecidos el año pasado en incendios de casa de material, en este 2017 se han presentado dos fallecimientos, uno de ellos en casa de material.



El único caso de un fallecido en vivienda que se ha presentado en los primeros cuatro meses del año, es el de una niña de 9 años que falleció el pasado 3 de abril en la colonia Villa Verde.



Del total de incendios suscitados en la ciudad, dos de cada diez se registran en casas habitación, mientras que el primer lugar lo mantiene incendios de maleza con el 70% de los siniestros.