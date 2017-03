En plena Cuaresma se roban ganado en Caborca: Productores

Caborca(GH)

Ante lo que califican como vacío de autoridad, falta de interés o ineficacia de las autoridades para ponerle un alto al abigeato, los ganaderos de Caborca lamentaron que el robo de ganado continúa afectándolos.



Sergio Noriega Bracamontes, presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca, denunció que por años han padecido de este delito y en gran parte debido a que en Caborca no hay una Agencia del Ministerio Público, o autoridad correspondiente, que se especialice en el robo de ganado.



El hecho de que las autoridades no investiguen realmente este delito en la región incentiva a los delincuentes a continuar con esta actividad ilícita, explicó, por otro lado desincentiva al ganadero a denunciar, pues sabe que solo perderá tiempo en este proceso y nadie investigará nada.



"Como no hay castigo pues son muy frecuentes ya los casos. De hecho los carnean ahí mismo en los corrales, se llevan la pura carne y dejan el cuero ahí", expuso.



Muchos de los animales que les han robado, dijo, los usan para comérselos, pero tienen sospechas que otra gran parte los destinan a la venta.



Señaló que hace unos años era en épocas decembrinas cuando más aumentaba el robo de ganado, pero a la fecha ya es parejo todo el año, inclusive durante la Cuaresma.