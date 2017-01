Pierden pertenencias y sus mascotas en un incendio

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Por segunda ocasión, María y Johnatan perdieron las pocas pertenencias que habían recolectado a lo largo de varios meses, luego de que su hogar fue consumido por un incendio.



A los tres días de haber construido su morada de madera y lámina, explicó María, se registró un nuevo siniestro, al parecer, provocado por la misma persona que hace unos seis meses atrás habría prendido fuego a la vivienda anterior.



María sospecha que el incendio pudo haber sido provocado, pues días atrás fue amenazada.



"Otra vez se nos quemó todo, ¿y ahora?", manifestó al tiempo que las lágrimas salieron de sus ojos.



Comentó que en el interior de la vivienda había un estéreo, un horno de microondas, varias prendas de vestir y calzado, además de dos pequeños gatos que había dejado sobre la cama.



"Pobrecitos mis gatitos, se han de haber quemado porque sí estaban chiquitos y cuando me fui se quedaron ahí en la cama. Ojalá hayan alcanzado a salir, pero no los he visto", agregó con tristeza.



María y Johnatan vivían en una casa aparentemente en estado de abandono, sin embargo fueron desalojados por los dueños, por lo que habían construido una casa en un terreno baldío sobre las calles Pino Suárez y Sufragio Efectivo.