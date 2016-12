Choque deja tres heridos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres personas resultaron lesionadas tras haber participado en un choque vehicular, entre un camión urbano y un taxi, en el cruce de los bulevares Villas del Pitic y Francisco Serna, de la colonia Hacienda de la Flor.



De acuerdo a los datos recabados en el lugar de los hechos, los lesionados fueron identificados como Cirilo P., de 61 años de edad, quien conducía el taxi; Rafaela E., de 51 años, misma que acompañaba al taxista; y Guadalupe S., de 46 años, quien era pasajera del taxi.



El accidente se registró alrededor de las 12:05 horas, cuando Cirilo circulaba a bordo de un vehículo tipo sedán, marca Nissan Sentra, color blanco, que funge como taxi, sobre el bulevar Villas del Pitic, de Norte a Sur.



Al llegar al cruce con el bulevar Francisco Serna, el taxista platicó que intentó cruzarse hacia el bulevar y dirigirse hacia el Oriente, pero un camión urbano, de la línea 08, se dirigía de Oriente a Poniente sobre el bulevar Serna e impactó al automóvil sedán.



El taxi recibió el golpe del lado del chofer, lo que le ocasionó varios golpes al chofer que aparentemente no eran de gravedad, al igual que a las dos abordantes, que resultaron con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo.



El conductor del camión urbano no quiso proporcionar sus datos personales, pero visiblemente se encontraba bien y no resultó con lesiones aparentes.



Momentos después acudió personal de Cruz Roja, quienes atendieron a los afectados y trasladaron al hospital a Guadalupe, la pasajera, para recibir atención médica y valorar las lesiones que había sufrido, quien caminó por su propio pie hasta la ambulancia y estaba conciente.



Personal de Tránsito Municipal controló el caos vehicular que ocasionó el accidente, ya que más de 50 vehículos se quedaron varados ante la situación, ya que los vehículos involucrados ocuparon los carriles de ambos sentidos.