Localizan en la colonia Agualurca un auto que había sido robado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la colonia Agualurca fue hallado un pick up que había sido robado horas antes en una de las colonias vecinas durante la madrugada del martes, y fue puesto a disposición de las autoridades.



En un parte policiaco se informó que a las 08:20 horas de ese mismo día, agentes de la Policía Preventiva transitaban por las calles Sierra Alpina y Agua Tinta, y se percataron de un pick up Nissan, color blanco, modelo 1993, en estado de abandono.



Los municipales indagaron en el archivo de vehículos robados y descubrieron que el pick up había sido robado horas antes, en las calles Playa del Sol y Picacho, de la colonia Gala Residencial.



El automóvil fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en maquinaria agrícola y vehículos robados, para las investigaciones correspondientes y diligencias de ley.