Deja "carambola" mujer lesionada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con contusiones leves en la parte de su cuello resultó Mónica Guadalupe, de 40 años de edad, después de participar en un choque "carambola" en la colonia Emiliano Zapata, en el que estuvieron involucrados dos camiones y dos vehículos sedán.



Según la información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, el accidente se registró a las 14:00 horas en el bulevar Solidaridad y Cruz Gálvez y se debió a que los vehículos no guardaban la distancia pertinente.



En el lugar de los hechos se informó que un camión de la Línea 04 que transitaba de Sur a Norte, sobre el bulevar Solidaridad, fue impactado por un vehículo sedán, marca Chevrolet Malibú, color dorado, conducido por Beatriz, de 25 años de edad.



La conductora platicó que se dirigía a su domicilio cuando a la parte frontal de su automóvil se introdujo debajo de la parte posterior del camión, ya que otro automóvil sedán, marca Nissan Tsuru, color blanco, modelo 2002, la empujó cuando la chocó por la parte trasera.



"Yo iba a mi casa, había mucho tráfico, cuando de repente sentí que me chocaron por detrás y me empujaron hasta el camión y el carro se metió debajo, ya no supe más hasta que me bajé y vi que el carro que me chocó también lo había chocado un dompe", relató.



Detrás del volante del sedán Tsuru se encontraba Mónica Guadalupe, quien por el golpe que a su vez recibió de un camión de volteo, tipo dompe, fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica y ser valorada, ya que presentaba dolor en el cuello.



Se detalló que el chofer del dompe se identificó como Pablo, de 61 años de edad, quien transitaba de Sur a Norte sobre el Solidaridad al igual que los otros tres vehículos involucrados y no alcanzó a frenar, por lo que se impactó con la parte posterior del Sentra y ocasionó la "carambola".



Los demás conductores y los pasajeros del transporte urbano resultaron ilesos y no fue necesaria la intervención médica.