Catean casas de empeño en varios municipios de Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Continuando con el operativo en contra del robo instrumentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Sonora, ayer se realizaron cateos simultáneos a casas de empeño de Ciudad Obregón, Caborca, Nogales y Hermosillo, y hoy en Navojoa, se informó en un comunicado.



Tras estas diligencias se detuvieron a 16 personas en las diferentes ciudades, además fueron asegurados casi 500 artículos robados o de dudosa procedencia principalmente electrónicos como televisores, consolas para videojuegos, celulares, herramienta eléctrica, computadoras personales, tabletas electrónicas, joyería diversa, aires acondicionados, equipos de sonido, entre otros.



Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de las Bases Operativas correspondientes, participaron en las diligencias.



Jueces Orales Penales concedieron las órdenes de cateo, en base a denuncias interpuestas por afectados por el delito de robo, en sus diferentes modalidades.



LAS ACCIONES



En Hermosillo se cateó el negocio denominado Casa de empeño First Cash, de Periférico Norte y Carlos Caturegly, en la colonia El Choyal, donde se detuvo a la asociada de ventas Almahara Kassandra “N.”.



Los bienes asegurados en el negocio son, entre otros, dos televisiones de plasma, cinco teléfonos celulares, un acordeón, una guitarra normal, un bajo eléctrico, un teclado de computadora, una tableta electrónica, una laptop, un scanner, un reproductor de DVD, un compresor, dos sierras eléctricas, una soldadora, una lijadora, una bicicleta, una rectificadora o esmeril, dos medidores de corriente, un taladro, un cargador para celular o una batería portátil, una cadena de oro de 10 quilates y una lijadora orbital.



En Súper Cash Empeños Prenor, de calle Norte entre Jalisco y Sufragio Efectivo, en la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón, se detuvo a Rogelio “N.”, Carlos David “N.”, Érick “N.”, y Arely Soleit “N.” en donde se aseguraron 104 bienes entre los que se incluyen artículos electrónicos variados y herramienta varia, que fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente.



También en Ciudad Obregón, en Súper Cash de 5 de Febrero y Águila, se aseguraron 131 objetos diversos, entre los que se encuentran teléfonos celulares, relojes, herramientas eléctricas, bocinas, amplificadores, laptops, consolas de video, tabletas electrónicas, televisores, aires acondicionados, entre otros y se detuvo a Lizeth María “N.”, Rosa Julia “N.”, Mario Alfonso “N.”, Canovio “N.”, Jesús Rubén “N.”, Alejandro “N.”, y Ramsés Alejandro “N.”, empleados del lugar.



TAMBIÉN EN NOGALES



Al ubicar un teléfono celular robado a través del GPS, se cateó el negocio denominado First Cash de las calles Álvaro Obregón y 5 de Febrero, en Nogales, donde además se recuperaron 64 artículos de los cuales la negociación no pudo acreditar su legal procedencia.



En este lugar se aseguraron 18 celulares, un refrigerador, un acordeón, un violín, una cortadora, un aerocooler, dos cargadores para batería, una pistola neumática para llantas, una sierra cortadora para pisos, una aspiradora, una bicicleta rodado 26, un triciclo Apache y dos computadoras portátiles, una consola Xbox, una guitarra eléctrica, un proyector LG, un reloj de pulsera, tres reproductores DVD, una consola PlayStation, una sopladora, una bocina amplificadora, una lijadora y dos sierras cortadoras, dos televisores, una caladora, dos auto estéreos, cuatro lámparas, una pistola de postas, un scanner automotriz, una caja de herramientas, una lijadora, dos taladros, un esmeril, una esclava de plata, una cadena al parecer de oro y un multímetro digital.



EN CABORCA



En Casa de Empeño Platino, de calle Sexta entre Adalberto Sotelo y Quiroz y Mora, en la colonia Centro, en Caborca, también se realizó una diligencia de cateo.



Ahí se detuvo a América Roxana “N.”, Alejandra Guadalupe “N.”, y Karla Daniela “N.”, por el delito de robo equiparado y lo que resulte.



Se aseguraron 14 televisores de diferentes tamaños, nueve anillos de oro, 10 cadenas de oro, cuatro pulseras de oro, seis esclavas, cuatro laptops, una tableta electrónica, un teléfono celular, una planta generadora de energía y dos compresores.



Quedaron a disposición de la Primera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Caborca.



CATEO EN NAVOJOA



Este día se cateó la Casa de empeño First Cash situada en las calles Ignacio Pesqueira y Abasolo, en la colonia Juárez, donde se detuvo a Daniela “N.”, asociada de venta, y Horacio Antonio “N.”, gerente comercial.



Fueron asegurados dos aparatos de aire acondicionado de ventana, un par de bajos, una pantalla plana de 40 pulgadas, una bocina, una pulidora, un esmeril, un teclado, varios celulares y diversos objetos más.



En los próximos días la Fiscalía publicará en su página https://www.facebook.com/FiscaliaGeneralSonora las fotografías de todos los artículos asegurados en los cateos para que la ciudadanía pueda verificar si alguno le pertenece y acreditando que es el legítimo propietario pueda recuperarlos.