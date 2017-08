Hubo más de 80 robos a escuelas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 81 planteles escolares de Hermosillo se vieron afectados por la delincuencia durante el periodo vacacional al ser visitados por los "amantes de lo ajeno".



En el periodo comprendido del pasado 19 de junio al 20 de agosto, Seguridad Pública Municipal tiene el reporte de 81 robos en escuelas, once de ellos cometidos en la última semana.



Del 19 al 25 de junio, Seguridad Pública registró un total de ocho robos en planteles, sin poder detener a ningún infractor; para la segunda semana de vacaciones (26 de junio al 2 de julio), se reportaron once robos sin la aprehensión de ninguna persona.



La cifra se mantuvo para la semana comprendida del 3 al 9 de julio, contabilizando hasta ese momento 30 escuelas afectadas; durante la semana del 10 al 16 de julio hubo ocho robos más, y en esa semana se detuvo a cuatro personas.



Los ladrones volvieron a hacerse presentes durante la semana del 17 al 23 de julio, cometiendo siete atracos más, y para la siguiente semana (del 24 al 30 de julio), se registraron seis robos en escuelas, ambas semanas sin tener detenidos.



En las próximas dos semanas comprendidas del 31 de julio al 6 de agosto, y del 7 al 13 de agosto, se presentaron 19 atracos más, nueve en la primera y diez en la segunda, respectivamente, logrando detener a tres personas en la primera semana y una más en la segunda.



Para ésta última semana del periodo vacacional (del 14 al 20 de agosto), se registraron once atracos más en planteles escolares, logrando la detención de tres individuos, para terminar con un total de 81 planteles escolares perjudicados por los ladrones y once detenidos.