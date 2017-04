Detienen a homicida que le arrebató la vida a su suegra

ÁLAMOS, Sonora(GH)

Luego de tres meses de buscarlo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) arrestaron en Álamos a Emeterio "N" por el delito de homicidio suscitado el año pasado en la Comisaría La Estrella de El Novillo, municipio de Soyopa, de acuerdo con un comunicado de prensa de esta dependencia.



Personal de la FGJE localizaron y arrestaron a Emeterio en la comunidad de Los Camotes, pese a que el imputado trato de esconderse luego de matar a su suegra, Patricia "N", con una arma blanca.



Según el informe Ernesto y su pareja vivían en Baja California, de donde la mujer huyó a casa de su madre, en la Comisaría La Estrella, por problemas personales con el imputado, pero el hombre la siguió y fue donde le arrebató la vida a su suegra.



Según autoridades, Emeterio "N" intentó matar a su pareja, pero la madre se interpuso y fue ella quien recibió las puñaladas.



El imputado fue trasladado a Hermosillo e ingresó al Cereso, bajo causa penal 00381/2016, quedando a disposición del juez Oral Penal.





Paridad de género acaba con feminicidios: Scherer

Por: Susana Rodríguez



La lucha de persuadir sobre la importancia de construir una sociedad que garantice la paridad de génerono cesará para la activista Clara Scherer, convencida que es la única forma para erradicar la violencia contra la mujer.



De visita en Cajeme estuvo la activista, columnista, maestra en género y creadora de la Caravana por la paridad en la República Mexicana, invitada por la red feminista de Sonora, destacó que son muchas las mujeres que se afanan por derribar barreras de todo tipo para que la sociedad viva la democracia real.



"Yo tengo la decisión clara desde hace 30 años de no trabajar con la violencia,



es mejor trabajar con la igualdad, que para mí es la única forma de terminar con la violencia es fomentar la igualdad".



La defensora de la equidad señaló que de no atenderse la educación en igualdad, se continuarán registrando feminicidios, que hoy en día han subido de todo por la crueldad con que se llevan a cabo las ejecucioes.



"Me sorprende que todas las personas que buscan hijas e hijos desaparecidos son mujeres, eso quiere decir que es el género femenino el único que se preocupa por la vida", externó Scherer.