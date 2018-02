No hay reporte de robo a Mocedades: Policía Municipal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que ayer se diera a conocer por el grupo musical Mocedades que en su estancia en Hermosillo, durante el pasado lunes, sufrieran de robo en el hotel en el que se hospedaban, Seguridad Pública Municipal aseguró que el hecho no fue denunciado como se dijo, ni se reportó al 911.



Fue ayer mismo cuando el promotor que trajo al grupo a la ciudad para que presentara su espectáculo declaró a esta Casa Editorial que efectivamente se llevó a cabo en robo de dinero en efectivo que estaba en la habitación de dos integrantes de la agrupación, en el mismo hotel que el año pasado sucedió una situación similar en perjuicio de una "youtuber" proveniente de Sudamérica.



A través de un comunicado de prensa, la Policía Municipal destacó que en ninguna corporación policial, tanto del Municipio como del Estado, no existe reporte alguno sobre el presunto robo que el grupo musical dio a conocer en una rueda de prensa.



A su vez exhortó a las personas involucradas a denunciar los hechos ante la instancia correspondiente para poder así realizar las diligencias de ley y esclarecer los hechos, y se dará seguimiento al caso para que en caso de que haya sucedido el robo, dar con el paradero del o los presuntos responsables.



Mientras Mocedades cantaba, les robaban en cuarto de hotel



Mientras el grupo Mocedades cantaba en el Auditorio Cívico del Estado, los "amantes de lo ajeno" aprovecharon para entrar a dos de sus habitaciones y robarles dinero.



Dos de los integrantes del quinteto español fueron víctimas de robo la noche de su presentación en Hermosillo, el pasado lunes 19. El grupo se hospedó en el Hotel Araiza.



Un representante de la empresa promotora encargada de contratarlos para presentarse en esta ciudad capital informó que llevan ya dos días esperando que les den los videos de las cámaras de seguridad.



"No sabemos quién entró", señaló, "porque también el horario que dice que entraron, es cuando estaban cantando en el Auditorio". Indicó que se va a entablar una denuncia.