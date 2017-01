Huía de asaltantes y cae al vertedor de la presa ALR

información relacionada Fotogalería Cae joven al vertedor de la presa

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde una altura aproximada a los 35 metros, un joven de 23 años de edad cayó hacia el fondo del canal, en el vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez, cuando huía de dos asaltantes.



Alrededor de las 19:34 horas de ayer se reportó que la persona, identificada como Héctor Preciado, había caído desde la parte alta de las vías, hacía el fondo del vertedor, por lo que acudieron elementos del cuerpo de rescate del Departamento de Bomberos.



Durante más de una hora, los bomberos trabajaron para poder realizar el rescate y trasladar al joven en una unidad de la Cruz Roja al Hospital General del Estado para una mayor valoración, pues sólo presentó raspones y golpes a simple vista.



NO VOLVERÁN



Dulce Valenzuela, novia del afectado, manifestó que desde temprana hora se encontraban en el lugar junto a tres amigos más, y que de pronto dos hombres que portaban armas blancas, salieron de entre la maleza.



"Venimos seguido aquí y nunca nos había pasado nada", explicó, "creo que la delincuencia ha crecido mucho en Hermosillo, ya no es seguro venir (a la presa) a pasar el rato".



La joven indicó que constantemente acuden al lugar y que nunca habían sido víctimas de algún tipo de acto delictivo, sin embargo después de lo sucedido considera que no deben volver.



"A veces venimos mi hermana y yo solas porque vivimos aquí cerca, andamos a pie o en carro, pero después del susto que acabamos de tener, creo que ya no lo haremos".