Crece 73% atenciones por accidentes vehiculares

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las atenciones presentadas por accidentes vehiculares hechos por Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo, en lo que va del año han aumentado casi el doble en comparación a las realizadas en el 2016.



En datos proporcionados por Cruz Roja se pudo constatar que el año anterior en el periodo comprendido del 1 de enero al 16 agosto se registraron un total de mil 495 atenciones por accidentes vehiculares (choques y atropellados).



En el mismo lapso de tiempo pero en el 2017, se registraron un total de 2 mil 592, lo que representa un 73% de aumento derivado del mismo tipo de atenciones.



En el 2016, se presentaron mil 268 atenciones por choques, mientras que en este año se reportaron mil 960 atenciones del mismo tipo, lo que representa un aumento del 54%. En el caso de los atropellados el año anterior fueron 227, mientras que este año fueron 632 atenciones, aumentado hasta un 178% en ese renglón.



Otra de las atenciones prestadas por la delegación hermosillense de Cruz Roja Mexicana que han ido en aumento considerablemente son las de heridos por arma blanca, en el 2016 se reportaron 255, mientras que en este año fueron 732, representando un crecimiento del 187%.



En este mismo periodo (1 de enero al 16 de agosto) en el 2016 se registraron 21 mil 313 servicios en total, mientras que en este año se registraron un total de 20 mil 536 servicios de todo tipo, en este renglón disminuyeron en un 3.64% las atenciones presentadas por la organización.



Cabe destacar que los choques y atropellamientos, representaron el 9.6% y 3%, respectivamente del total de atenciones realizadas por Cruz Roja en el 2017, mientras que en el 2016 fueron el 5.9% y 1.7%, respectivamente.



En el caso de los lesionados por armas blancas, estas atenciones representaron el 3.6% en el actual año, mientras que en el 2016 simbolizaron sólo el 1.2% del total de atenciones prestadas en el lapso antes mencionado.



ATENCIONES MÁS FRECUENTES



En la organización en el 2017, las atenciones por enfermedades crónico degenerativas marcan el primer lugar de servicios prestados con 6 mil 162, representando el 30% de los reportes recibidos, por su parte, las personas caídas ocupan el segundo sitio con mayor número de atenciones prestadas por Cruz Roja Mexicana con 2 mil 067, simbolizando el 10.1%.



En tercer sitio se encuentran las atenciones por choques, ya antes mencionadas con el 9.6% de los servicios prestados por la organización; los lesionados por arma de fuego sólo representan el 0.8%, con 165 atenciones, mientras que servicios por quemados simbolizan el 0.3%, con 70 atenciones en el año.



FALSAS ALARMAS



Lamentablemente la inconsciencia de la ciudadanía va en aumento en este año, ya que del 1 de enero al 16 de agosto se han registrado un total de 4 mil 178 de falsas alarmas, representando un aumento del 9.5%.



En el mismo periodo pero del 2016, se presentaron 3 mil 816 atenciones que terminaron en falsas alarmas, según datos proporcionados por José Guadalupe Ayala Noriega.



El coordinador local de Socorros, de Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo, afirmó que lo que provocan este tipo de reportes falsos, es que no puedan brindar otras atenciones que sean de mayor gravedad.



"Primeramente nos afectan en el retardo a un servicio real, a una verdadera emergencia, posteriormente también nos pega en lo que viene siendo en el gasto innecesario de combustible de los vehículos y sobre todo pone en riesgo la vida de los muchachos, tanto del personal como de las personas que están en el trayecto en el momento de ir a esa atención", sentenció.



Ayala Noriega comentó que incluso hay personas que llaman a una ambulancia cuando tienen una cita en algún hospital, y piden el servicio de emergencias diciendo una mentira para ser trasladadas de "urgencia", y una vez que acude la unidad y nota que esto no es real, ya no se les puede negar el servicio.



"Muchas veces nos llaman y dicen que una persona se está infartando o que una persona no puede respirar, entonces nuestro radio operador clasifica las atenciones por colores, para ver la gravedad", mencionó.



Los reportes que registra Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo, se clasifican en verde (servicios de no emergencia), amarillo (que ocupan traslado pero que siguen sin ser de urgentes), rojo (los de emergencia).



En el caso de las atenciones prestadas son las de menor relevancia ósea de clasificación verde las que más se han atendido en el 2017, con 10 mil 938 atenciones, representando el 53.3%, las amarillas ocupan el segundo lugar con 7 mil 556 atenciones, simbolizando el 36.8%, y las de mayor relevancia sólo ocupan el 8.5% con mil 743 atenciones realizadas.



En un traslado de ambulancia se gastan alrededor de 500 pesos, por lo que en el 2017, por las 4 mil 178 falsas alarmas se han gastado aproximadamente 2 millones 084 mil pesos, por esta razón José Ayala reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar los llamados para ocasiones de real emergencia.