Acuden a auxiliar a mujer invidente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran susto se llevó Lidia Pacheco Monzón, una persona invidente, de 70 años de edad, cuando al despertar ayer en la mañana se percató de que un techito de lámina se averió y obstruyó la puerta de su vivienda que sale al traspatio, por lo que solicitó ayuda al 911.



Fue alrededor de las 09:33 horas, cuando al número de emergencia se reportó que en la vivienda marcada con el número 57-A, localizada sobre el bulevar Francisco Serna y Galeana, de la colonia El Malecón, al parecer había ocurrido un derrumbe de techo en casa habitación.



Un oficial de la Policía Municipal fue el primero en llegar al lugar, quien se dio cuenta de que no se trataba de un derrumbe sino que una lámina de aproximadamente 80 centímetros de largo por 1 metro de ancho se había caído de su estructura y obstruía la puerta.



El oficial externó que la reportante se encontraba bien y no había sufrido algún daño, pero dio aviso a Bomberos de Hermosillo y Protección Civil Municipal para que valoraran la situación y apoyaran a la afectada.



Momentos después llegaron los rescatistas al domicilio, quienes reacomodaron la lámina en su lugar y se le avisó a la señora que el paso hacia el traspatio nuevamente se encontraba libre.



Doña Lidia platicó que desde los 18 años de edad se había dañado los ojos y desde entonces su visión es nula, por lo que nunca se casó ni tuvo hijos, y vive sola en el domicilio,



"Aparte tuve un accidente hace un año, me caí y me quebré una pierna, vivo sola y no soy casada, ya perdí a toda mi familia, padres, hermanos… y luego me entró esa mentada ciática, por eso me ve agachada, pero no puedo levantar la cabeza, me duele mucho", dijo.



De la venta de dulces y artesanías que realiza en el Centro de la ciudad es como doña Lidia se mantiene, según platicó, y en ocasiones la visita una sobrina o amigos que la ayudan en los quehaceres de la casa, pero le gustaría que le ayudaran a cambiar el techo que se averió.