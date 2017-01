Apoyan estatales en Pesqueira

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con daños en cristales terminó la Jefatura de Policía de la comunidad de Pesqueira, luego de que alrededor de 15 ciudadanos le aventaran piedras, esto porque a su ver, los agentes no hicieron nada por detener o ayudar a que una persona no fuera privada de su libertad. Ayer en Pesqueira estaba ya todo en paz.



Adolfo García Morales señaló que los hechos se presentaron cuando supuestamente privaron de la libertad a una persona y los vecinos del lugar consideraron que los agentes no hicieron nada para impedirlo o rastrear el caso.



"Hubo un intento de privación ilegal de la libertad, incluso creo que si se consumó y refieren las personas de que no hubo una actuación de la Policía Municipal a pesar de que tuvieron conocimiento de ello".



"Ese mismo día, eso fue antier en la noche (miércoles), acudió la Policía Estatal de Seguridad Publica, platicó con los manifestantes en apoyo a la Policía Municipal", comentó.



Incluso al día siguiente se intentó (jueves), por parte de los ciudadanos, volver a crear conflicto en la Jefatura de Policía, pero acudió la Policía Estatal de Seguridad Pública para calmar el problema, expresó García Morales.



La alcaldesa del municipio, Alma Tapia López, indicó a través de un comunicado que ya se encuentra en la búsqueda de los recursos necesarios para velar por la seguridad de todo San Miguel de Horcasitas.



"Es un tema que nos duele, que hemos buscado resolver, pero es muy importante destacar que no es un trabajo donde la Policía Municipal pueda hacer las investigaciones pertinentes", escribió.