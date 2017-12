Niña cae a olla donde cocían carne en Santa Ana

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Con quemaduras en el 32% de la superficie del cuerpo resultó una niña de dos años de edad, luego de caer en el interior de una olla donde se cocinaban alimentos, en una hornilla al ras del suelo, precisó Gilberto Ungson Beltrán.



El titular de la Secretaría de Salud en Sonora indicó que fue el pasado domingo cuando se presentó el accidente en el municipio de Santa Ana, de donde trasladaron a la menor a Hermosillo para que recibiera la primera atención en el Hospital Infantil del Estado (HIES).



"La niña se encuentra estable", manifestó, "pero la superficie (afectada) es una tercera parte de su cuerpo que sufrió quemaduras, porque cayó en una olla donde estaban cociendo carne para tamales".



Ungson Beltrán subrayó que cuidar a los niños es obligación de los adultos, por lo que tienen que alejar los lugares donde se cocinarán los alimentos y no ponerlos al nivel del suelo, tal como sucedió en este caso.



"Hay que recordar que los adultos somos los responsables de que estas cosas no sucedan, entonces hacemos un llamado de verdad para que prevengamos una situación de esta naturaleza.



"Tenemos que alejar a los niños del sitio donde estamos haciendo este tipo de alimentos para que no ocurran estas situaciones, subrayó.



"Nosotros atendimos la emergencia", agregó, "la niña fue trasladada al Hospital de la Zona 14 del Seguro Social".



El secretario de Salud puntualizó que también habló de la muerte de dos personas por eventos asociados a la temporada de frío.



Abundó que la primera falleció en Caborca debido a una hipotermia y la segunda por intoxicación con monóxido de carbono. No especificó más datos sobre el segundo deceso.



"Otro tema es hacer un llamado a la sociedad; la temporada de frío ya se vino, los frentes fríos están entrando con mayor frecuencia y estarán presentes en el territorio sonorense.



"Con este tipo de eventos asociados a la temporada vienen las hipotermias, intoxicaciones por monóxido de carbono, gas o artefactos que a veces se tienen que usarse para poder generar calor", externó, "ante una situación de mayor frío".



Gilberto Ungson Beltrán exhortó a la población a cuidarse de las bajas temperaturas, no sólo evitando corrientes de viento y abrogándose, sino también siendo responsables al momento de encender fuego en el interior de las viviendas.