Entrevista Fiscalía a 7 personas por homicidio de madre e hijo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por lo menos siete personas que pudieran proporcionar cualquier tipo de información sobre el caso del homicidio de doña Isaura y su hijo José Lionso, ocurrido el pasado domingo en Magdalena, han sido entrevistadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó la corporación.



El Departamento de Comunicación Social de la FGJE indicó que aunque no se pueden proporcionar detalles sobre la investigación del caso, hasta el día de ayer personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) llevaba a siete personas entrevistadas.



Se explicó que no necesariamente son personas que estén involucradas directamente en los hechos o que estén señaladas como sospechosas de haber cometido el acto, y por lo tanto no se consideran como declaraciones, sino que se han llevado a cabo con el objetivo de recabar información que ayude a esclarecer los hechos.



De acuerdo a la información proporcionada por las mismas autoridades, el homicidio fue reportado a las 07:00 horas, en el interior de una vivienda localizada en Magdalena, donde se encontraban Isaura, de 81 años de edad; y su hijo José Lionso, de 52 años.



Éste último fungía como jefe de intendencia de la Universidad Estatal de Sonora, Campus Magdalena, quien al igual que su madre, fue brutalmente asesinado por presuntos ladrones que irrumpieron a su casa mientras dormían y presuntamente fueron atacados con un martillo.



CONTINÚAN LA INVESTIGACIÓN



La FGJE informó que se siguen las investigaciones del caso, así como recabando la información necesaria para lograr dar con el paradero del o los culpables.



De acuerdo al Código Penal de Sonora, el homicidio calificado tiene una pena de 20 a 50 años de prisión, pero el juez oral penal será el que determine la sanción cuando se asegure al autor material de este crimen.