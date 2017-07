Robos a bancos son un 33% más este año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En lo que va de este año, el número de asaltos en bancos rebasó un 33% con respecto al total de robos denunciados el año pasado, informó el director general de la Unidad de Análisis de Información de la Vicefiscalía de Investigación.



Jorge Luis Trejo Vásquez detalló que de enero a diciembre de 2016, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) recibió un total de doce denuncias de robo con violencia en instituciones bancarias, mientras que en este año se llevaban registradas 16.



Indicó que de los doce casos del 2016, sólo dos están en etapa de juicio, y de los de este año, hay cinco en proceso de darles resolución y un detenido."De esos cinco que tenemos resueltos está detenido Carlos. Esta persona está vinculada a proceso en esos cinco robos y está en prisión preventiva, está en etapa de investigación complementaria que está por cerrarse en estos días y está próximo a ser presentado en la audiencia de juicio oral", dijo.



PRÓXIMAS A CONCLUIR



De los once casos restantes, agregó, hay muchas investigaciones abiertas y algunas están por concluir, ya que se ha realizado trabajo de investigación e inteligencia.



Resaltó que para no entorpecer la investigación, la FGJE no puede revelar si los atracos tienen relación con grupos criminales, si pertenecen a una banda de asaltantes o de la delincuencia organizada.