Ataca perro a señora en la colonia Sahuaro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mucha sangre perdió una mujer de alrededor de 70 años que fue atacada por un perro mientras caminaba apoyada en una andadera por la calle Mérida, en la colonia Sahuaro.



Cecilia Domínguez, vecina del lugar y que estuvo presente durante los hechos, detalló que la afectada de nombre Lidia Cruz, resultó gravemente afectada en la pierna izquierda tras la mordedura del can, en hechos ocurridos alrededor de las 09:00 horas.



“Ella perdió mucha sangre y pienso que probablemente la silla (andadera) fue lo que le llamó la atención al perro para atacar, la verdad es que la señora se nos desmayó varias veces mientras la atendíamos entre vecinos.



“Mis respetos para el señor (dueño) pues él cuida mucho los perros, yo no estoy en contra de los perros, pero que los tengan encerrados porque muchas veces cuando vamos a la escuela no podemos ni pasar”.