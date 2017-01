Corren con suerte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ilesos resultaron alrededor de 40 pasajeros que viajaban en un camión de transporte de personal, después de haber participado en un choque con otro vehículo, donde el conductor tampoco sufrió lesión alguna.



Por poco y no la cuenta Francisco Nicolás, de 21 años de edad, quien según el informe de la Policía de Tránsito, no respetó el señalamiento que prohíbe dar vuelta, mientras viajaba en su vehículo tipo sedán, marca Nissan Versa, color guinda.



Los hechos se registraron alrededor de las 6:50 horas, en la intersección ubicada en las calles Reforma y bulevar Navarrete, donde se vio involucrado también el chofer de un camión, marca Internacional Autobús, color blanco, de la línea Sertesa, y que fue identificado como Julián, de 27 años de edad.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el conductor del sedán circulaba de Sur a Norte sobre la avenida Reforma, en los carriles que están del lado derecho del camellón central que está en el lugar.



Al llegar a la glorieta que se localiza en el cruce del bulevar Navarrete, lugar en el cual está prohibido dar vuelta hacia el Poniente, presuntamente Francisco no respetó la Ley de Tránsito y viró hacia su izquierda, por donde circulaba también de Sur a Norte la unidad de transporte.



El camión que transportaba personal de una empresa privada, segundos después se impactó con el vehículo sedán, ocasionando sólo daños materiales a ambas unidades, ya que no hubo personas lesionadas.



Al lugar llegó personal de la Policía de Tránsito, quienes realizaron el informe policial y determinaron las posibles causas del accidente.



Ambos vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.