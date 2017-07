Balean casa en el Choyal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vivienda de la colonia Choyal fue baleada alrededor de las 06:00 horas de ayer, la cual aparentemente se encontraba sola y no resultaron personas lesionadas.



Según datos recabados en el lugar de los hechos, al número de emergencia se reportó una balacera en las calles Jesús Siqueiros y Choyal, por lo que agentes de la Policía Municipal llegaron al domicilio.



Sobre la calle Jesús Siqueiros y en el área de la banqueta del lado Sur, se encontraron once casquillos percutidos, calibre 40 milímetros, por lo que dieron aviso a las autoridades periciales.



Hasta ayer se desconocían las causas que provocaron la agresión y quiénes son las personas que habitan la vivienda, pero personal de la Agencia de Investigación Criminal será el encargado de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.



VECINOS INCONFORMES



Vecinos de los alrededores condenaron este tipo de acciones que, hasta el día de ayer, no se habían presentado con tal magnitud, ya que aseguran que la colonia es muy insegura y hace falta autoridad, pero las detonaciones sobrepasaron los límites.



Gran parte de la culpa se la atribuyen a un predio que desde hace varios años se encuentra abandonado y que funge como guarida de delincuentes y basurero personal de los vecinos, en donde día y noche se meten personas a consumir drogas y haces desmanes.



"Ya estamos hartos, de verdad, es un cochinero esta colonia, en esa casa se meten de 20 o 30 vagos a inyectarse, a fumar droga y hasta sin ropa andan a veces, y en esta calle hay muchos niños y todo eso ven ellos, no es bueno para nadie ese tipo de gente y las autoridades no sirven para nada", externó una vecina.



Lo que urge en la colonia es más seguridad, agregó, más policías honesto y que de verdad cumplan su función de resguardar la seguridad de la ciudadanía y que no practiquen la corrupción.