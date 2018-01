"Me dio mucho miedo, sentía en mi corazoncito…": Niña se escondió del secuestrador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"¡Anda un señor robando niños!", le dijeron sus amiguitos a una pequeña de la colonia La Cholla.



En cuanto se enteró fue a esconderse a una de las muchas casas que hay abandonadas en el fraccionamiento.



"Me dio mucho miedo, sentía en mi corazoncito… ay no, mucho miedo", dijo la pequeña, que jugaba con otros menores en la calle cuando se enteraron de que una vecinita había sido sorprendida por un hombre en la colonia.



Para Lorena, abuela de la niña de 10 años a la que el hombre intentó obligar a subir a un auto, hecho que la menor logró esquivar, considera como un depravado al acusado.



Ella pide que como justicia para su nieta que se castigue al responsable, pues cree que por el susto seguramente la pequeña tendrá repercusiones, aunque su mayor temor es que el hombre recupere su libertad.



"Roba niñas" había estado en el Cereso "



Un hombre fue detenido por intento de privación de la libertad en la Colonia La Cholla; él ya había estado en el Cereso en 2014, ya que fue acusado de intentar llevarse de manera ilegal a una pequeña de 5 años.



Este caso desató el pánico entre los padres de familia que empezaron a enviar mensajes de texto y audios a través de grupos de WhatsApp alertando de que un hombre andaba robando niños en varias colonias del sector Norponiente.



La autoridad informó que monitoristas del C4, a través de las cámaras de video vigilancia, le dieron seguimiento a un hombre que minutos antes había sido reportado por ciudadanos al número de emergencia 911 por tentativa de privación ilegal de la libertad, permitieron que oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública lograran la detención de Pavel "N".



Los oficiales de la PESP detectaron e interceptaron un vehículo Jetta, color gris, en el que intentaba escapar un hombre que coincidía con las características del reporte recibido a través de C4, informó la autoridad en un boletín.



Los elementos de la PESP aseguraron al hombre, que se identificó como Pavel "N." quien al revisar información, arrojó que cuenta con antecedentes penales por privación ilegal de la libertad, habiendo estado recluido en el Centro de Reinserción Social en el 2014.



Y es que en el 2014 se le señaló como quien intentó raptar a una menor de 5 años en la colonia San Bosco, donde fue asegurado y puesto a disposición del juez por su probable participación en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de una menor.



En el caso de ayer, vecinos señalaron que fueron dos niñas las que supuestamente intentó llevarse, de 6 y 10 años, quienes jugaban en la calle, ya que no tuvieron clases.



La Policía Estatal de Seguridad Pública señaló que Pavel "N." fue asegurado por tentativa de privación ilegal de la libertad y lo que resulte. Precisa que continuó con el procedimiento de Primer Respondiente, por lo que toda información es preliminarhasta que finalizar los trámites legales.