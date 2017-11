Se reservan detalles de investigación por fuga de reo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A cuatro días de que Larry, de 36 años de edad, burlara la seguridad del Cereso Hermosillo 1 y saliera del penal en un camión recolector de basura, no hay información de los avances de la investigación, informaron las autoridades involucradas en el caso.



El pasado 14 de noviembre, alrededor de las 08:30 horas, personal del penal que se localiza sobre el bulevar Manlio Fabio Beltrones, en la colonia Las Lomas, se percató de que Larry no se encontraba en las instalaciones y se había fugado.



Un fuerte operativo de búsqueda se implementó en pocos minutos, en la zona del parque Industrial Sur, en el cual participaron elementos de las policías Municipal y Estatal de Seguridad Pública, pero no lograron dar con el paradero del fugitivo.



Sólo se detalló que se están realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos que llevaron a la evasión de la justicia del convicto y recabar información que ayude a reaprehenderlo.



Larry cumplía una condena de 21 años de prisión por el delito de asociación delictuosa.