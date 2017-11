Participan 6 vehículos en choque en bulevar Mazón López

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sólo daños materiales fueron el resultado de una accidente de tránsito en el que participaron seis vehículos: Dos tráilers, dos pick up y dos tipo sedán, en el bulevar Enrique Mazón López, pasando la colonia Café Combate.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el conductor de un tráiler propiedad una empresa de combustibles, transitaba de Norte a Sur cuando presuntamente impacto a por lo menos tres de los cinco vehículos más involucrados en el accidente, para posteriormente terminar subiéndose al camellón central del bulevar.







Se presume que el conductor del tráiler fue detenido y presentado ante las autoridades para realizar las diligencias necesarias y deslindar responsabilidades.



Según información recabada en el lugar, el segundo tráiler presentó fuga de combustible por lo que Bomberos cubrieron con tierra parte del bulevar Enrique Mazón López.



No resultó ninguna persona lesionada en el accidente, a pesar de que en uno de los vehículos en abordado por una familia completa, quienes aseguraron que no pasó a mayores y sólo fue el susto.