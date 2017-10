Deja incendio pérdidas materiales en la colonia Ángel Flores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un incendio de vivienda, que al parecer fue provocado, se registró esta mañana en la colonia Ángel Flores, en la que sólo me perdía de materiales y no hubo personas lesionadas.



Alrededor de las 07:00 horas, Bomberos de Hermosillo atendieron el reporte en una de las casas localizadas sobre la calle No Reelección y Juárez, dónde aseguraron que salían las llamas.



Los "apagafuegos" comentaron que el predio se encontraba desolado y el siniestro al parecer había sido provocado ya que en el lugar había varios indicadores.