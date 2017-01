Multan a 15 fiesteros este fin de semana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 15 multas a propietarios de domicilio particular se aplicaron este fin de semana por realizar fiestas fuera de control, informó el director de Inspección y Vigilancia.



Luis Armando Becerril Calderón puntualizó que las sanciones de mayor monto fueron de 24 mil pesos (300 salarios mínimos) en las colonias Pueblitos y Puerta Real por no contar con permiso y exceder el número de asistentes.



Detalló que en viviendas de las colonias La Paloma y Villas del Cortes se aplicaron multas de 16 mil pesos (200 salarios mínimos) por hacer caso omiso a la recomendación de evitar escandalizar con música con volumen alto.



"El resto de las multas fueron por montos de entre 30 y 150 salarios mínimos (entre 2 mil 400 y 12 mil pesos) y se aplicaron en domicilios de colonias como Altares, Las Minitas, Villa Dorada, Sahuaro, Dunas y López Portillo, por no contar con permiso", expuso el titular de Inspección y Vigilancia.



Con la compra de vehículos y la creación de una página en redes sociales, Becerril Calderón indicó que este año se reforzará el operativo de inspección en fiestas domiciliarias.



Expuso que a la fecha la dependencia a su cargo cuenta con cuatro automóviles con los que se atiende sólo el 90% de los reportes ciudadanos y que hoy en día se trabaja en la estructuración de un proyecto para mejorar el servicio de inspección.