Dejan accidentes viales un muerto y un lesionado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una persona fallecida y otra más lesionada fue el resultado de dos accidentes de tránsito ocurridos ayer en dos cruceros importantes de la ciudad a causa de no respetar la luz roja del semáforo, de acuerdo a los datos emitidos por Seguridad Pública Municipal.



El primer hecho se registró a las 10:55 horas, en la intersección de los bulevares Solidaridad y Francisco Serna, en el que participó una ambulancia, tripulada por Guadalupe, de 52 años de edad, y un pick up blanco, modelo 2006, conducido por Jorge Adrián, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.



A las 12:22 horas, un segundo choque se presentó en el bulevar Camino del Seri y Quintero Arce, en el que un repartidor de pizzas perdió la vida al momento en que circulaba en su motocicleta y fue impactado por una camioneta Jeep Cherokee, color verde.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el hoy occiso fue identificado como Abraham, de 26 años de edad, mismo que circulaba de Norte a Sur sobre el bulevar Quintero Arce en una motocicleta blanca, propiedad de la empresa en que labora.



Al llegar al cruce con el camino del Seri, fue impactado por una camioneta conducida por Blanca Griselda, de 51 años de edad, y debido al impacto, el motociclista fue proyectado hacia el carril contrario del mismo bulevar y al no superar los golpes que sufrió, el joven falleció en el lugar.



En ambas situaciones, alguno de los involucrados no respetó el alto, pero serán las autoridades correspondientes las que hagan el deslinde de responsabilidades.