HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Nosotros no somos así, ¿cómo vamos a querer matar a alguien de esa manera?", fueron las angustiosas palabras de los familiares de la conductora que participó en el accidente en el que murió un repartidor de pizzas, ayer al medio día.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, un choque entre una moto y una camioneta dejó como resultado una persona fallecida, identificada como Abraham, de 26 años, quien laboraba como repartidor de pizzas.



Eran alrededor de las 12:22 horas, cuando el motociclista circulaba de Norte a Sur sobre el bulevar Quintero Arce.



Al llegar al cruce con el camino del Seri, fue impactado por una camioneta conducida por Blanca Griselda, de 51 años, y debido al impacto, el motociclista fue proyectado hacia el carril contrario del mismo bulevar y al no superar los golpes que sufrió, perdió la vida en el lugar.



"Fue un accidente, nosotros no tenemos la culpa, qué más quisiera uno que no pasara esto, ella (la conductora) sabe lo que es perder a alguien, acaba de perder a su padre hace días", expresó una mujer.



Al lugar llegó personal de Cruz Roja, quienes diagnosticaron sin signos vitales al joven motociclista, y personal del Ministerio Público será el que determine las causas de su muerte y definirá cómo sucedieron los hechos.