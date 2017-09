Detienen a cuatro y aseguran mercancía tras cateo en casa de empeño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras un cateo que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó en un lapso de dos horas, en una casa de empeño ubicada en la colonia Las Lomas, fueron arrestadas cuatro personas y varios artículos de presunta procedencia ilícita fueron asegurados.En un parte informativo emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se anunció que los detenidos fueron identificados como Luis Ángel, dependiente del negocio; Gloria Alicia y Jesús, empleados de la casa de empeño; y José Antonio, representante legal o propietario.En el boletín se explicó que el operativo inició a las 18:10 horas y culminó a las 20:02 horas, en el comercio denominado Casa de Empeño La Guadalupana.Se informó que el operativo se realizó con base en el Artículo 308 BIS-E de las recientes reformas efectuadas al Código Penal de Sonora por el Congreso del Estado.Aquí se establece como delito de robo equiparado el hecho de que los dependientes, colaboradores y propietarios de las casas de empeño y establecimientos de cualquier tipo que reciban productos que sean canjeables por dinero, deben identificar plenamente a los deudores prendarios o vendedores.Éstos deben de comprobar la procedencia legítima de los artículos que reciben por medio de facturas, notas o cualquier comprobante fehaciente que demuestre que el objeto no es producto de una actividad ilícita y que, de lo contrario, serán sancionados con prisión de un mes a nueve años.Es por esa razón que durante el cateo se aseguraron varios artículos, los cuales no pudieron comprobarse su procedencia legal.Entre otros objetos quedaron bajo custodia del Ministerio Público se encuentran once televisores, 16 teléfonos celulares y nueve computadoras portátiles o laptops.Se acentuó en el comunicado que se continuará intensamente con estos operativos en todo el Estado y quienes hayan sido víctimas de este delito, podrán acudir ante el Agente del Ministerio Público especializado en delito de Robo para verificar si alguno de los artículos asegurados es de su propiedad para lograr su recuperación.