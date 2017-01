Robos a casa habitación y asaltos a comercio, encabezan delitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de 3 mil delitos cometidos durante el 2016, fueron registrados por la Policía Municipal en Hermosillo, donde los robos a casa habitación y asaltos a comercio son los de mayor incidencia.



De acuerdo a los resultados presentados anualmente por la Policía Preventiva Municipal, los delitos evaluados son el robo a casa habitación, robo simple a comercio, asaltos a comercio, robo a escuelas, robo a personas, asalto a banco y robo de vehículo.



Con un total de 967 delitos, el concepto de robo a casa habitación fue el que más reportes presentó en la Policía Municipal, 520 más que en el 2015, y representa un aumento del 53%.



El segundo delito de mayor presencia en la tabla de registro en Hermosillo es el asalto a comercio, donde se contabilizaron 801 reportes, 52% más que en el 2015, con 377 atenciones a este delito.



Otro de los hechos sobresalientes es el robo a personas, que durante el 2016 hubo 316 casos, a diferencia del año anterior que se atendieron 240.



En los robos a escuelas hubo una incidencia de 252 atenciones, en robos simples a comercio 192, robo de vehículo fueron 204 y no hubo ningún asalto a banco, pero por lo menos tres despojos a personas estando dentro o fuera de una institución bancaria ocurrieron durante el 2016.



El 21 de octubre de ese año, un empleado de un campo agrícola fue despojado de 900 mil pesos, cuando se encontraba en el estacionamiento de un banco ubicado en las calles Colosio y Sahuaripa; al igual que otra persona fue despojada de 600 mil pesos, dentro de un banco, en la colonia Luis Encinas, el 2 de diciembre.



Aunque no fue contabilizado, el 22 de diciembre se presentó el primer asalto bancario en el año, donde una cajera del banco que se localiza en la esquina de las calles Matamoros y Luis Encinas, fue despojada de 20 mil pesos en efectivo por un hombre que logró huir.



CASI 30 MIL DETENIDOS



Durante el 2016, la Policía Municipal realizó la detención de 29 mil 857 personas por diversas faltas, las que fueron trasladados ante el Ministerio Público del Fuero Común, del Fuero Federal, y los que se pusieron a disposición del Itama.



Entre los datos que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) anunció en el portal http://sspsonora. gob.mx, en la sección de mapa interactivo, la zona de mayor incidencia en cuanto a los delitos de robo a casa habitación, comercio y vehículo, es el Poblado Miguel Alemán, con 149 reportes.



En la casilla número dos se encuentra la colonia Centro, seguida por El Sahuaro, San Benito, Puerta Real, Modelo, Balderrama, La Cholla, Ley 57 y Centenario.



PAGAN CIUDADANOS



No se ve mejora en cuanto a la seguridad en Hermosillo, expresaron algunos ciudadanos, ya que los robos en las casas y comercios están a la orden del día, y quien termina pagando “los platos rotos” es la misma ciudadanía.



“Durante todo el año nos sentimos solos, y es que ya es más conveniente a que tú te defiendas y que tú le quites las cosas al ladrón que te está robando, a que tengas que ir a poner la denuncia, porque al final de cuentas se los llevan y el día de mañana los sueltan”, comentó Leticia Rubio, comerciante.



En su mayoría los entrevistados externaron que ya no sienten la misma confianza en las corporaciones policiacas, debido a la poca o nula respuesta que tienen ante los llamados de auxilio.



“Hace días agarré a un chamaco adentro de un cuarto de mi casa, y cuando lo saco, lo está esperando una patrulla en la esquina, luego anoche (viernes) volví a ver el mismo chamaco adentro de mi carro, la seguridad es una cochinada, es pura mentira de las autoridades”, opinó Rodolfo Estrada, vecino de El Mariachi.



Los ciudadanos consideraron que el nuevo Sistema de Justicia Penal es la principal causa de que la inseguridad haya aumentado, ya que la ley fue modificada para favorecer al delincuente y no al perjudicado, y el infractor lo tiene muy claro.