Durante hechos distintos cuatro personas son víctimas de asalto en la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A punta de pistola cuatro personas fueron despojadas de dinero en efectivo cuando fueron abordadas por presuntos ladrones que lograron darse a la fuga con el botín, en hechos diferentes ocurridos el pasado jueves.



La Policía Municipal informó que el primer asalto se reportó a las 10:23 horas, en la colonia Jesús García, donde se encontraba un promotor de la empresa Barcel, quien aseguró que un hombre que portaba una pistola lo despojó de mil pesos en efectivo, producto de las ventas.



Un segundo robo de este tipo se registró a las 11:57 horas, a las afueras de un domicilio de la colonia San Benito, en el que un hombre se disponía a depositar 14 mil 800 pesos en efectivo, propiedad de la empresa Financiera Security, cuando un hombre desconocido lo abordó.



Supuestamente el presunto portaba un arma de fuego y le exigió que le entregara el dinero si no quería salir lastimado, por lo que tuvo que entregarle el efectivo y que posteriormente lo dejara en el interior del Panteón Yáñez, por donde huyó.



En un domicilio particular ubicado al Norponiente de la ciudad, a las 17:10 horas, una mujer de 27 años de edad reportó a las autoridades que dos hombres con arma de fuego llegaron en un vehículo y la amenazaron para que les entregara 37 mil pesos en efectivo, así como su celular personal.



El último asalto se presentó a las 18:39 horas, en una papelería que está en la colonia Balderrama, donde la empleada del lugar destacó que un hombre, el cual no conocía, la amenazó con una pistola para que le entregada en dinero, quien se llevó 300 pesos en efectivo y un celular.