Abandonan auto que estuvo a punto de caer a canal en Navojoa

NAVOJOA, Sonora(GH)

Una persona de quien aún se desconoce la identidad se dio a la fuga y dejó abandonado su auto luego de sufrir un accidente ayer a la orilla del canal "Las Pilas".



Francisco Cota, policía segundo de Transito Municipal, señaló que según las investigaciones el conductor, quien circulaba de Sur a Norte por el bulevar "Las Pilas" perdió el control del vehículo en la curva que está justo al bajar de los puentes elevados precipitándose a la orilla del canal.



"Perdió el control y chocó contra la guarnición del bulevar el carro dio varias volteretas y cayó a la orilla del canal, afortunadamente no cayó a las aguas del canal", abundó, "cuando llegamos ya no había conductor".



Hasta el cierre de la edición las autoridades de Tránsito Municipal no tenían la identidad del conductor.



Cota recomendó manejar con precaución ya que durante diciembre la afluencia vehicular aumenta 50% en comparación con los otros meses.