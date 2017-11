Hay crisis en Sistema Penitenciario, señala el Observatorio Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fuga del reo del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1, que se registró ayer, es una evidencia la crisis del Sistema Penitenciario en Sonora, aseguró el presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad.



Manuel Emilio Hoyos Díaz indicó que de acuerdo con un informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016 sobre la situación que presentan los Ceresos, los centros penitenciarios de Hermosillo, Cajeme y Nogales tuvieron irregularidades.



Especificó que el Cereso Hermosillo 1 fue evaluado con calificación de 5.9 en la escala de cero a diez, por presentar principalmente problemas de ingobernabilidad y aspectos que no garantizan la integridad del interno.



"Desafortunadamente esos datos vienen a confirmar lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar si los centros penitenciarios realmente no funcionan porque no hay control", expuso el presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad.



INTERVENCIÓN



Para evitar que se sigan registrando irregularidades en los centros de reinserción, Hoyos Díaz señaló que es fundamental que el Gobierno del Estado intervenga para tomar el control.



Refirió que en los últimos años el problema de inseguridad en el Estado se pretende resolver desde el Congreso local con la creación y modificación de leyes que en la práctica no funcionan.



Consideró que mientras el Gobierno no tome el control de los centros penitenciarios los actos de corrupción en el interior serán permanentes entre internos, custodios y directivos.