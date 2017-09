Se cae a pedazos céntrica vivienda

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En riesgo de venirse abajo se encuentra una casa de adobe ubicada en la calle General José María Yáñez, entre Gastón Madrid y Puebla, en la colonia Centro, por lo cual peatones están preocupados ante un posible percance.



Ana Fernanda Maytorena, quien vive cerca del lugar, comentó que en las mañanas transita por el sitio para llegar a la universidad y teme que las paredes de la vivienda se desprendan.



"La casa ya es vieja, las paredes son de adobe y como no se le dio el mantenimiento suficiente, pues con el agua se fue deslavando y perdiendo fuerza", aseguró.



La mezcla que cubre las paredes se ha ido desprendiendo y cae en la banqueta, lo que pone en peligro a cualquiera que pase por el lugar.



"Me imagino que por la humedad y el remojo se desprende la mezcla, y algunas paredes de la casa ya no están; en cualquier rato se va a derrumbar y si alguien pasa en ese momento, qué problema va a ser", mencionó Maytorena.



La joven estudiante, al ver la alarmante situación, solicitó a la autoridad correspondiente ayuda ante el problema de la vivienda, pues aseguró que, dado el estado en que se encuentra, en cualquier momento se puede derrumbar.