Basura obstaculiza el paso a transeúntes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Zacate seco, llantas y botellas de plástico son la fuente contaminante que invade una banqueta en la calle Villa Hermosa, entre Villa del Lago y Villa del Canal, en la colonia Las Villas, por lo que peatones tienen que sacarle la vuelta a la acera.



Uno de los vecinos, quien prefirió omitir su nombre, comentó que los transeúntes al ver la cantidad de desperdicios en la banqueta optan caminar por la vialidad, poniendo en ocasiones su seguridad en riesgo.



"No tiene mucho ahí esa basura pero pues sí estorba; está mal que dejen la basura en la banqueta porque luego no puede pasar la gente, le tenemos que sacar la vuelta y nos ponemos en riesgo porque pasan carros", afirmó.



El afectado comentó que los desperdicios en la banqueta dan un mal aspecto a la colonia, por lo que solicitó a vecinos y ciudadanos mantener más limpia la ciudad.



"Está mal que dejen eso ahí, se ve muy feo, ojalá los ciudadanos tengamos más conciencia para tener más limpia la ciudad, porque si no lo hacemos nosotros ¿quién más lo puede hacer?".