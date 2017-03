Piden vecinos más seguridad

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La gran cantidad de robos que se suscitan, principalmente durante las noches, es el problema que los habitantes de la colonia Tirocapes señalan como el que más atención requiere.



Algunos residentes puntualizaron que en el día transitan muchas personas ajenas al sector, mismas que cometen robos hormiga y dañan las luminarias, para después cometer atracos considerables una vez que oscurece.



"Ya no aguantamos los robos, sobre todo en las noches. Se meten a las casas, les sacan los estéreos a los carros, se llevan hasta el tambo de gas y lo malo es que no podemos hacerles nada", explicó Alonso Ruiz.



El señor explicó que la zona no cuenta con la seguridad que requiere y que en varias ocasiones se ha pedido a las autoridades policiacas que se implemente patrullaje, sin embargo todavía no obtienen una respuesta a favor.



"Aunque el problema se agrava en las noches, en el día también pasa gente y comete robos pequeños, como llevarse los focos o lo que alcancen por el cerco. Sin duda necesitamos más vigilancia", añadió.



Marcela Echeverría, también habitante en el sector, indicó que otra de las necesidades que tiene la colonia Tirocapes, es contar con un área verde para que los infantes tengan un espacio donde recrearse.



"No contamos con un lugar especial para que los niños jueguen, tienen que hacerlo en la calle y eso es peligroso, porque como está pavimentado, los carros pasan volando. Deberían hacerles un parquecito en el baldío", aseveró.



La señora subrayó que el terreno, ubicado en el cruce de las calles San Ignacio y Santa Eduviges, tiene muchos años en calidad de abandono, ya que nunca han visto que alguien acuda a quitar la maleza o la basura.



"Ese lote nomás se llena de monte y de basura que la gente tira, y si no somos los vecinos los que limpiamos, nadie viene a hacerlo, por eso sabemos que está solo. En lugar de que esté así, mejor que pongan juegos y hagan alguna canchita", agregó.



Los habitantes de la colonia Tirocapes piden a las autoridades correspondientes una mejor atención a estas necesidades. porque consideran que ambas son especialmente a beneficio de los menores.