Fallece hombre al ser arrollado por tractocamión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras intentar cruzar el Periférico Sur, Víctor, de 44 años de edad, ayer fue arrollado por un tractocamión y perdió la vida casi de manera instantánea por las serias lesiones que sufrió, en la colonia Y Griega.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, Víctor era muy conocido por los vecinos de la colonia Piedra Bola, lugar donde vivió toda su vida, ya que se dedicaba a realizar "trabajitos" de limpieza de terrenos y carros.



Una amiga cercana al occiso platicó que debido a una enfermedad que Víctor tenía en una de sus piernas, no podía caminar bien y no le daban trabajo, por lo que limpiaba terrenos en la colonia a cambio de unas cuantas monedas.



"De hecho él iba a trabajar, estaba enfermito de su pierna, pero iba a cruzar para limpiar un terreno en la Y Griega, cuando el tráiler se lo llevó, no lo vio yo creo, nosotros íbamos saliendo de la escuela precisamente para ver lo del puente que hace años estamos pidiendo", externó la conocida del afectado, quien prefirió permanecer en el anonimato.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de ayer, en el cruce del Periférico Sur y la calle Ejido, donde Víctor intentó cruzar de Norte a Sur y fue arrollado por un tráiler de doble remolque, perteneciente a una compañía de cemento.



El camión de carga se dirigía de Oriente a Poniente sobre el Periférico Sur, cuyo conductor fue identificado por las autoridades como Jesús, de 40 años de edad.



El peatón afectado cruzó sobre una zona donde hay señalamiento que prohíbe el cruce peatonal por la el área que es considerada como peligrosa, por la cantidad de vehículos que transitan en el lugar, pero para los residentes de las colonias aledañas, manifestaron no tener otra opción.



Mirna, presidenta de padres de familia de la Escuela Primaria Ejido Villa de Seris, misma que se ubica justo al lado Sur del Periférico, comentó que son años los que tanto padres de familia, como habitantes de tres colonias, están solicitando un puente peatonal en el lugar.



"Justo estábamos en una junta con las autoridades para explicarle que necesitábamos el puente cuando pasa esto, ya no podemos permitir que nuestros niños y la misma gente, corra peligro, porque desde que pusieron el puente del Gallo, este tramo se ha vuelto inseguro", dijo.



Personas que se encontraban en el lugar se dijeron consternadas porque no es la primera vez que ocurre un accidente fatal en el lugar, y aunque normalmente un policía de Tránsito está en el lugar para apoyar a los estudiantes a la hora de entrada y salida de la escuela, no es suficiente.



Al lugar llegó personal de Tránsito Municipal y Cruz Roja, quienes apoyaron en el hecho, así como agentes periciales que dieron fe y legalidad de los hechos y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley.