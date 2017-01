Hay dos lesionadas tras volcamiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lesiones en distintas partes del cuerpo resultaron dos mujeres tras participar en un choque volcamiento ocurrido ayer, en la colonia Parque Industrial.



Según datos proporcionados por la Policía Municipal, en el accidente estuvieron involucradas tres mujeres, y las lesionadas fueron identificadas como Elvira, de 23 años de edad, y Guadalupe Adriana, de 26 años, quienes fueron trasladadas a un hospital del IMSS para recibir atención médica.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió alrededor de las 13:05 horas, cuando Norma Alicia, de 41 años de edad, se dirigía de Poniente a Oriente a bordo de un pick up, marca Dodge Ram, color negro.



En el informe de Tránsito se describió que al llegar a la intersección de la carretera a La Colorada y la calle Calesa, Norma Alicia no respetó el semáforo en rojo y se impactó con un automóvil tipo sedán, marca Honda Accord, color gris, en el cual viajaban las otras dos mujeres.



Con la parte frontal derecha del pick up, impactó al sedán que circulaba de Norte a Sur sobre la calle Calesa, provocando que éste se volcara hacia su izquierda y quedara con las llantas hacia arriba sobre el camellón central que está en el cruce.



Al lugar llegó personal de Bomberos, Policía de Tránsito Municipal y Cruz Roja, quienes atendieron a las pasajeras del automóvil volcado, en el cual Elvira recibió varios golpes en diferentes partes del cuerpo, y Guadalupe presentó dolor en una de sus piernas y abdomen.



La conductora del pick up aparentemente salió ilesa del choque y no fue necesario su traslado al nosocomio.