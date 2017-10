Tras persecución y algunos disparos recuperan vehículo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de una persecución, agentes municipales recuperaron un vehículo que acababa de ser reportado como robado al 911, pero los ladrones, que al parecer portaban arma de fuego y detonaron contra los Policías, lograron darse a la fuga.



En un comunicado oficial, la Policía Municipal reveló que a las 00:13 horas de ayer, en un domicilio ubicado en las calles Mesa del Seri y Eligio Ancona, se reportó el robo de un pick up, marca GMC Sonoma, color blanco, modelo 1995, con placas de afiliación.



Siete minutos después, agentes preventivos que realizaban un recorrido de vigilancia por las calles Pilares y bulevar López del Castillo detectaron al pick up, en el que viajaban dos hombres a quienes se les marcó el alto, pero decidieron acelerar y se inició una persecución.



Los municipales comentaron en su informe que los presuntos ladrones portaban un arma de fuego, ya que realizaron varias detonaciones en su contra, por lo que decidieron repeler la agresión, pero se adentraron a las calles de la colonia Solidaridad y los perdieron de vista.



Momentos más tarde se localizó el vehículo abandonado en las calles Sierra del Sur y Unidad, de la misma colonia Solidaridad, pero ya no se encontraban los agresores.