VIDEO: Hombre agarra a martillazos a perro porque le ladró cuando pasaba por la calle

(GH)

Una cámara de seguridad captó el violento momento de cuando un hombre agredió a martillazos a un perro.



Según reportó la dueña del animal, el agresor atentó contra la vida del can debido a que le ladró cuando pasaba por la calle.



"Este viernes que llegué a casa de mi trabajo el señor iba pasando frente a mi casa y el perro le ladró, él me gritó que amarrara al perro o que lo iba a matar, pero eran casi las 10 de la noche, ¿dónde compraba cadena a esa hora?, le dije eso y le pedí que me esperara al sábado y me dijo pues amárralo o lo mato y luego ese mismo día a media noche vino a hacer esto, creo que no se dio cuenta de que había cámaras pero todo quedó grabado y puede ser que el perro ladre mucho pero espanta a los vagos y nunca ha mordido a nadie de los vecinos, de hecho tengo una hoja de firmas del resto de vecinos de la cuadra de que el perro es indefenso y que entre todos lo cuidamos y alimentamos porque cuida y avisa cuando anda gente extraña”, dijo la señora ,que no quiso ser identificada.



Agregó que los hechos ocurrieron el día 10 de febrero en la calle Ignacio Hernández, en la colonia Buena Vista, en Hermosillo, pero que no había hecho público el material porque tenía miedo al hombre.



Informó que el perro está bien, que sólo tiene una costilla fracturada, ya está amarrado, cuenta con agua, casita y alimento.







Pretenden reforzar Ley de Protección Animal



La asociación civil Fundación Pata de Perro presentará un nuevo proyecto de Ley de Protección a los Animales que incluirá la creación de una Agencia Especializada en Delitos de Maltrato Animal, así como de una Procuraduría de Protección Animal y un fondo para programa de esterilización pública.



Con esto se derogará la actual Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora vigente desde mayo de 2013, informó Carolina Araiza, representante de la asociación.



“La ley está prácticamente realizada y es posible que el mes que entra se meta a Pleno para revisar los cambios que se hicieron; realmente sería una nueva ley, porque los cambios exigen la creación de un nuevo documento, esta sería basada en la anterior pero más operativa e incluyendo estas peticiones”, dijo Araiza.



La Agencia llegará con el propósito de agilizar las sanciones a dichos actos, pero también fungirá como un “termómetro” que registrará los perfiles de las personas que los cometen, para evitar delitos más graves en contra incluso de las personas.



“Sobre quienes comentan un acto de crueldad animal, se llevará un registro y se quedará en una base; se trata de una predicción, porque esa persona puede ser más violenta y así las mantendremos en el radar, para buscarles un tratamiento sicológico y evitar cosas todavía más graves”, dijo Araiza.



Con la inclusión de la Procuraduría, se buscará que sea ésta un órgano de vigilancia de la aplicación de la ley, pues como ejemplo, a casi cinco años de la actual, sólo cinco municipios han cumplido con el reglamento: Hermosillo, Nogales, Navojoa, Cajeme y Puerto Peñasco.



De igual forma, la importancia de contar con un fondo para esterilizaciones radica en que a pesar de los grandes esfuerzos de organizaciones, sociedad civil y municipio, solo se ha esterilizado anualmente menos del 10% necesario en la población total de animales en Sonora.



“Para una estabilización en la población de animales, hay que esterilizar un mínimo de 10% anual del total en la ciudad, donde tenemos 200 mil animales; de ellos se estima un 70% en situación de calle; se necesitarían 20 mil al año, y en conjunto gobierno y asociaciones, se hicieron 5 mil en todo el 2017, estamos muy por debajo de la meta”, concluyó Araiza.