Registran más de mil multas de tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de mil 053 infracciones y 46 hechos de tránsito se registraron en la semana que comprende del 6 al 12 de febrero, donde murieron cinco personas y 21 más resultaron lesionadas, de acuerdo a lo informado por la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales detalló que 369 infracciones se hicieron por exceso de velocidad; 543, por no traer cinturón; 132, por usar el celular a la hora de manejar; y 9 infracciones por no usar el casco de seguridad.



Agregó que de los 46 hechos de tránsito, 39 fueron choques entre vehículos, tres choques con objeto fijo, dos atropellamientos, un volcamiento y una salida de camino, donde resultados 21 personas lesionadas y cinco perdieron la vida.



La titular de la Policía de Tránsito en Hermosillo destacó que durante esa semana también se detuvieron a 63 personas en estado de embriaguez, las cuales 39, estuvieron a disposición de un juez calificador y 24, a disposición del Ministerio Público.



De esos 63 conductores ebrios, tres participaron en accidentes de tránsito y dos fueron turnados al Ministerio Público.



Pérez Morales exhortó a los conductores a poner mayor énfasis en el respeto a la Ley de Tránsito, con el fin de prevenir accidentes derivados de descuidos u omisiones a situaciones básicas, como respetar el límite de velocidad, no utilizar distractor o no manejar en estado de embriaguez.