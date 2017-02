Fallece hombre por arma blanca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Minutos de miedo y consternación vivieron los vecinos de la colonia Insurgentes, tras el asesinato de un hombre de 33 años de edad, debido a heridas con un arma punzocortante.



Residentes de la colonia ubicada al Norte de Hermosillo quedaron impactados tras enterarse de la muerte de Jesús Iván, ocurrida alrededor de las 09:00 horas, dentro de un domicilio abandonado localizado en las calles Yécora y Guadalupe Victoria.



De acuerdo a la información preliminar emitida por la Policía Estatal Investigadora, la víctima fue apuñalada con un arma punzocortante por una persona a la que no se ha logrado identificar, misma quien le privó la vida dejándolo en el lugar.



En el comunicado se detalló que un testigo vio salir corriendo a una persona del lugar donde Jesús Iván aún con vida solicitó ayuda, ya que lo habían herido con un arma blanca.



Al no superar las lesiones que sufrió, "El Cachui", como era conocido por todos, falleció en el lugar, a donde acudió personal de Medicina Legal para realizar las diligencias de ley.



Inconformes con lo ocurrido, algunos residentes de la colonia exigieron a las autoridades acabar con los "nidos" de delincuentes que se localizan por todo el sector, ya que aseguraron que si acabaran con los "tiraderos", se acabaría la inseguridad en la ciudad.



"Todos tenemos mucho miedo, hay mucha inseguridad, muchos tiraderos donde se meten a consumir "crystal" y lo venden y todo, ya estamos enfadados de tanto cochinero, deberían hacer algo de verdad y mandar a policías que no estén coludidos con los ‘malandros’", expresó una vecina.



Personas que se encontraban el lugar comentaron que no era la primera vez que asesinaban de esa manera a una persona, sino que esa situación se vive casi todos los días, y las autoridades ya ni les hacen caso.