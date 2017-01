Capturan vecinos a hombre que quiso asaltar a una menor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A catorce días de haber iniciado el 2017, por lo menos cuatro presuntos delincuentes han sido asegurados y entregados a las autoridades por grupos de vecinos de colonias ubicadas al Norte de la ciudad.



El último caso se registró a las 18:45 horas del jueves, en las calles Guadalquivir y Germánica, de la colonia Privadas del Real, donde al número de emergencia 911, inicialmente se reportó una riña campal, según se reveló en un parte policiaco.



Al llegar al lugar, los policías observaron que se encontraba un grupo aproximado de 40 personas, las cuales tenían asegurado a Jesús Guadalupe, de 24 años de edad, quien supuestamente había intentado robarle a una menor su bicicleta.



Presuntamente el hoy detenido fue golpeado por el grupo de vecinos, sin haber sufrido lesiones de gravedad aparentes, y al no haberle encontrado en flagrancia a la hora del robo, se le arrestó administrativamente por escandalizar en la vía pública.



Residentes de la colonia platicaron que efectivamente habían capturado al presunto ladrón, ya que estaban hartos de que la colonia estuviera invadida de delincuentes y las autoridades no hagan nada al respecto por no haberlos detenido en flagrancia.



Habitantes del lugar platicaron que el imputado intentó asaltar a una niña, pero uno de los vecinos se dio cuenta de lo que pasaba y evitó que el señalado lograra su cometido, y lo aseguraron entre todos para entregarlo a las autoridades.



“Ya estamos hartos, está lleno de malandros esta colonia, todos los días roban y la Policía tarda mucho en llegar cuando les llamas, o no vienen, y no nos queda de otra más que atraparlos, yo no participé en eso, pero estoy de acuerdo que los agarren para que aprendan”, expresó una vecina.



Otros residentes detallaron que un hombre ayudó a la menor y aseguró al delincuente, pero éste respondió con golpes e intentó llevarse la bicicleta del vecino, por eso un grupo de vecinos lo apoyaron y aseguraron hasta que llegara la patrulla.



Algunos habitantes comentaron que de la calle Cabo San Pedro, hacia el Oriente es donde más conflicto se vive, debido a la cantidad de viviendas invadidas por presuntos delincuentes, por lo que piden más vigilancia en ese sector.