Se incendia vehículo por bomba Molotov

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras el incendio que sufrió un vehículo en la madrugada de ayer, se registraron daños en el área de la cabina, provocados al parecer por una bomba Molotov, según informó la PEI a través de un boletín.



El vehículo es un pick up, marca Mitsubishi, color café, el cual se encontraba en las calles Ahuízotl, entre Pirámide del Sol y Templo Mayor, de la colonia Cuauhtémoc, cuando alrededor de las 01:15 horas fue incendiado.



Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos, quienes sofocaron las llamas de la unidad automotriz, sin resultar personas lesionadas, sólo los cristales del pick up fueron dañados, y en el interior se presentaron quemaduras.



La PEI manifestó que se está investigando la verdadera causa que ocasionó el siniestro de la unidad particular.