Empleado de tienda de telas es acusado de robo por su jefa, en el Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un empleado de un comercio dedicado a la venta de telas fue señalado por su jefa de haberse llevado una computadora y ya no se había presentado a trabajar.



Al número de emergencia se dio a conocer alrededor de las 10:00 horas del lunes, que un empleado de una tienda de telas localizada en el Centro de la ciudad, el pasado domingo se había llevado una computadora a su casa y ese día ya no se había reportado a trabajar.



En el comunicado no se revelaron los datos generales del señalado, pero agentes preventivos realizaron las diligencias necesarias y dieron aviso a la autoridad investigadora, quien será la encargada de esclarecer los hechos.