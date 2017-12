Trágico accidente trunca a jóvenes su "luna de miel"

Guaymas(GH)

Apenas el sábado Ana Luz Bolaños y Mario Adriel Ruiz, se dieron el sí frente al altar, pero ayer por la mañana un accidente le arrebató a él la vida y a ella la dejó en condición grave en un hospital de Hermosillo.



La Policía Federal, informó que al llegar al lugar del accidente, en el kilómetro 196, el conductor de la pick up, color blanco, ya no estaba, por lo que el agente ministerial del Fuero Común se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.



Hasta el cierre de la edición la Fiscalía General de Justicia en el Estado no tenía reporte del paradero de la persona que al querer rebasar otros vehículos se impactó de frente contra el automóvil donde iban los recién casados.La pareja, ambos de 22 años de edad, sufrieron el percance alrededor de las 10:30 horas de ayer.



Este es el primer accidente carretero con fatales consecuencias durante el mes de diciembre.



El flujo de vehículos se espera que aumente a partir del siguiente fin de semana, con el inicio del período vacacional de los paisanos.