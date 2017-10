Deja Kassandra el reclusorio femenil

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Nunca he perdido la fe, porque yo sé que soy inocente; lo único que quiero es ya salir y estar con mi bebé, lo extraño mucho", fueron las primeras palabras de Almahara Kassandra fuera de prisión.



A las 17:13 horas de ayer, después de 20 días de permanecer bajo prisión preventiva en el Cereso Femenil de Hermosillo, la aún imputada de 22 años de edad, salió del reclusorio donde la esperaba su familia.



El pasado 21 de septiembre, Almahara Kassandra, empleada en ese entonces de una casa de empeño localizada en al colonia El Choyal, fue arrestada por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en medio de un cateo que se realizó en el lugar.



Presuntamente se encontró mercancía robada y que la joven recibió como prenda a cambio de dinero, supuestamente sin haber seguido los requisitos que la nueva reforma a la ley que entró en vigor el 12 de septiembre.



Después de cuatro audiencias ante el juez oral penal, Kassandra fue vinculada a proceso con prisión preventiva por el delito de robo equiparado y después de una primera audiencia de revisión de medida cautelar fallida, ayer se realizó una segunda.



En esta ocasión el juez le dio la oportunidad a la imputada llevar su proceso fuera de prisión y a lado de su hijo Leonardito, de 2 años de edad, quien ha sido el pilar en la etapa tan difícil que ha tenido que enfrentar.



"Siento una felicidad muy grande de volver a estar con él, no tengo palabras para decirles, yo sólo ya quiero estar afuera con mi bebé y mi familia", expresó Kassandra al salir.



Agradeció a todas las personas que la apoyaron y que aún sin conocerla, le brindaron palabras de aliento a través de las redes sociales y que su familia se las hacía saber personalmente cuando la visitaron diariamente y no la dejaron sola.



Como una de las condiciones que el juez le otorgó a Kassandra, es de haber conseguido un empleo en una empresa relacionada con los hidrocarburos, para así solventar los gastos de manutención de su hijo y el pago de la garantía económica que se le impuso de 3 mil pesos.



Además, la imputada tendrá que presentarse cada cierto tiempo a firmar al Cereso mientras se realiza la próxima audiencia el próximo 29 de diciembre donde al juez considerará la información que se recabó en la investigación complementaria para dictar la sentencia.